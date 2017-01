Vítimas atropeladas em Melbourne são homenageadas em vigília

Austrália 23/01/2017 | 09h42

Milhares de pessoas participaram, nesta segunda-feira, de uma vigília em memória de cinco vítimas — entre elas, um bebê de três meses — que morreram na semana passada após serem atropeladas, em Melbourne. A homenagem reuniu o público na Federation Square.

O atropelador, um homem de 26 anos, foi baleado pela polícia antes de ser preso, logo após o crime. Na sexta, o carro dirigido pelo suspeito atingiu pedestres em um popular centro comercial a céu aberto no coração da segunda maior cidade da Austrália.

Testemunhas afirmaram que "corpos voavam pelos ares" e pessoas tentavam escapar do avanço do veículo, que circulava em alta velocidade. O carro invadiu uma rua fechada à circulação na região central de Melbourne. Momentos antes, os pedestres acompanharam atônitos enquanto o motorista gesticulava pela janela e andava em círculos em um importante cruzamento, bloqueando o trânsito.

Leia mais

Incêndios florestais atingem mais de 125 mil hectares no Chile

Negociação de paz entre regime sírio e grupos rebeldes é iniciada no Cazaquistão



O episódio de violência ocorreu a apenas um quilômetro do Melbourne Park, onde os principais astros do mundo do tênis disputam o primeiro Grand Slam do ano em uma cidade repleta de turistas.

Foto: PETER PARKS / AFP

O motorista tem um histórico de problemas com violência doméstica, saúde mental e drogas. Outras quinze pessoas ficaram feridas — cinco estavam em estado crítico, incluindo uma criança.

Forças de segurança fortemente armadas foram enviadas ao local do incidente, e imagens de televisão mostraram o carro com a carroceria amassada, as portas abertas e o para-brisas quebrado. A polícia explicou que, no momento do ataque, o suspeito se encontrava em liberdade sob fiança por outros fatos graves, que não foram detalhados.