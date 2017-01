Viviane Bevilacqua: lembranças da lua de mel no luxuoso Hotel Fischer

Memória 24/01/2017 | 15h08 Atualizada em

Casamos em abril de 1986, dois meses depois do presidente José Sarney e o então Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, terem lançado o Plano Cruzado. Os preços estavam congelados e, pelo menos naquele início de nova moeda (passamos do cruzeiro para cruzado), vivíamos um momento de incerteza quanto ao futuro, mas também de euforia. Pelo menos por algum tempo, parecia que o nosso dinheiro tinha se valorizado.

Pois bem. Casamos no Rio Grande do Sul e no dia seguinte partimos em lua de mel. Como éramos dois jornalistas em início de carreira e sem reservas financeiras, decidimos não ir longe. Viemos para Santa Catarina: Florianópolis, Balneário Camboriú, Blumenau, Joinville e, por último, Curitiba. De todos esses lugares, as melhores lembranças são de Balneário Camboriú. Ficamos hospedados no tradicional Hotel Fischer. Na chegada, nos perguntaram se estávamos em lua de mel. Diante da resposta afirmativa, nos presentearam com um upgrade de acomodação. Do apartamento standard passamos para um de luxo — com TV colorida, um diferencial na época.

Além disso, por ser período de baixa temporada, com menos hóspedes no hotel, éramos tratados como clientes ¿VIPs¿ nos almoços e jantares. Tínhamos praticamente um garçom exclusivo, e algumas vezes até o maitrê tirava um tempinho para uma conversa. Ganhamos sobremesas extras e muita atenção. Enfim, foram dias tão bacanas que nunca mais esquecemos, mesmo depois de tanto tempo.

