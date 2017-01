Volante do Criciúma lamenta gols perdidos: "Quem não faz, leva"

Estreia com derrota 28/01/2017 | 19h48 Atualizada em

Na estreia pelo Catarinense 2017, o Criciúma perdeu o clássico contra o Avaí por 1 a 0. Em casa, o Tigre esperava começar a competição com uma vitória, mas aos 21 minutos do segundo tempo, Denílson estragou os planos do tricolor. O time do Sul do Estado foi o dono do primeiro tempo, mas não conseguiu balançar a rede. O volante Barreto lamentou a falta de efetividade.

— As chances que a gente cria tem que concluir em gol. Como no outro jogo (contra o Fluminense, na derrota por 3 a 1), quem não faz, leva. É difícil, a derrota é sempre amarga e com gol de bola parada, mas clássico é assim — comentou o jogador.

Caíque Valdívia, que entrou no lugar de Barreto na terceira substituição do técnico Deivid, comentou sobre a importância de vencer em casa, e que a derrota não estava nos planos do grupo carvoeiro.

— Infelizmente a gente não estava contando, em casa não pode perder ponto, foi o que nos prejudicou na Séria B do ano passado, não pode — enfatizou.

O zagueiro Raphael Silva, que levou uma pancada no rosto ainda no primeiro tempo e jogou a partida com um curativo na testa, fez uma partida consistente. A vitória não veio, e agora o foco já é no próximo adversário do Tigre, quiinta-feira, às 19h30min, contra o Brusque.

— Ele tiveram uma oportunidade clara e foram felizes em fazer o gol. Não pode, tem que melhorar, mas agora é pensar no Brusque que esse jogo não volta mais — comentou.

