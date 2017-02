1ª Etapa do Ranking Metropolitano de Salto 2017 abre o calendário 

Hipismo 08/02/2017 | 16h16 Atualizada em

A primeira prova do calendário de 2017 da Sociedade Hípica Catarinense (SHC), em Florianópolis, será a 1ª Etapa do Ranking Metropolitano de Salto 2017.



A competição, que conta com oito etapas ao longo do ano, será realizada na pista principal da SHC, às margens da SC-401, no dia 25 de fevereiro. A entrada e estacionamento para acompanhar as provas são gratuitos.

Os cavaleiros e amazonas interessados em participar das provas podem se inscrever até as 18h do dia 22 de fevereiro no sita da SHC – www.sociedadehipicacatarinense.com.br. O investimento para as categorias Manejo (varinha no chão) será de R$ 80, para as demais categorias o valor é de R$ 100.

Segundo o presidente da SHC, Eduardo Miranda, a expectativa é de que mais de 80 conjuntos participem desta primeira etapa da competição.

¿Para conseguir uma boa pontuação e conseguir uma boa colocação na classificação no ranking no final do ano, os atletas precisam participar de pelo menos cinco etapas da competição¿, destaca Miranda.

As categorias em disputa são:

- Altura Varinha no Chão: Escola;

- Altura 0,40m: Escola;

- Altura 0,60m: Escola;

- Altura 0,80m: Escola;

- Altura 0,90m: Aspirante e Aberta;

- Altura 1,00m: Mini-Mirim, Jovem Cavaleiro B, Amador B, Cavalos Novos 4 - Anos e Aberta;

- Altura 1,10m: Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Amador A, Cavalos Novos 4/5 Anos e Aberta;

- Altura 1,20m: Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Cavalos Novos 5/6 Anos e Aberta;

- Altura 1,30m: Pré-Junior, Jovem Cavaleiro Top, Amador Top, Cavalos Novos 6/7 Anos, Sênior.

- Altura 1,40m: Junior, Young Rider, Cavalos Novos 7 Anos, Sênior.

Carnaval Hípico 2017

No mesmo dia será realizada a Prova Carnaval Hípico 2017. Serão escolhidos os melhores cavaleiros/amazonas em quatro categorias: Melhor Fantasia (amazonas/cavaleiro); Fantasia Mais Original; Destaque de Melhor Conjunto (cavalo e cavaleiro); e Melhor Resultado na Prova, com saltos de 0,80m.

A comissão julgadora da prova será composta por cinco jurados e será entregue um troféu para o primeiro colocado em cada categoria.

As inscrições para esta prova também podem ser feitas no site da SHC e o investimento é de R$ 100.

Serviço:

1ª Etapa do Ranking Metropolitano de Salto 2017 e Carnaval Hípico 2017

Data: 25/02/2017

Horário: 8h

Local: Sociedade Hípica Catarinense (SHC) - Rodovia SC-401, 4677 – Saco Grande – Florianópolis/SC - 48 3335-6144

Entrada e Estacionamento são gratuitos