Empreendedorismo 19/02/2017 | 20h48

3ª Startup Weekend encerra com anúncio de parceria e de novo evento em Joinviille

Sediado no campus universitário da Udesc, ele contou com cerca de 120 pessoas

Próxima edição da Startup Weekend ocorrerá no Senai Foto: Rebeca dos Santos / Divulgação

O 3º Startup Weekend, que faz parte do maior conjunto de eventos de startups do mundo, encerrou neste domingo, 19 de fevereiro, na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Joinville. O evento tem edições realizadas em quase 500 cidades em todos os continentes. Cento e vinte pessoas, entre eles empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas, estiveram reunidos no campus universitário de Joinville durante três dias para compartilhar ideias, formar equipes e criar empresas de tecnologia.



— É um evento itinerante. A primeira vez foi na Acij, o segundo no Perini Business Park, o terceiro na Udesc e o próximo será no Senai. A ideia é que esse evento passe pelo maior número de entidades joinvilenses para mobilizar e incentivar o empreendedorismo — explicou o consultor técnico da Fundação Softville, Marcio Jacson, que promoveu o Startup Weekend Joinville.



Durante o evento, a Softville anunciou a parceria com a ACE, maior aceleradora de startups do Brasil, que ajudará a fomentar e impulsionar os novos negócios no município. E o primeiro resultado dessa cooperação já poderá ser conferido em abril, com o evento Colisões, também voltado aos interessados em empreender.



— É uma conquista importante para Joinville e a Softville, nessa transformação da economia criativa que estamos vivendo em Joinville — afirmou Marcio.