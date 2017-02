A maratona de artistas em alto-mar no cruzeiro Caribe Lendário

Espetáculo 04/02/2017 | 07h01

Em um palco que não para, com o balançar do mar e com apresentações novas a cada dia, oito bailarinos com corpos torneados, resultado de anos de treinos e de noites nas pontas dos pés, compõem o corpo de dança do navio Monarch. Seja pela ginga ou pelo sorriso, que entrega a nacionalidade, os artistas brasileiros encantam a plateia e em quase todas as apresentações são aplaudidos de pé ao fim do espetáculo. Em geral, o programa dura uma hora.

No primeiro dia do cruzeiro caribenho tem Abba em Thank You For the Music (foto), Shimbalaie no segundo dia, seguido por Historie d'amour, Fiesta Zarpamos So, A Viagem da Vida, Ilusionismo com Marzelo Aguzzi e Rock Never Ends nos dias seguintes, sempre às 20h e às 21h30min.







A correria começa cedo. Antes mesmo do figurino ser colocado, lá pelas 19h, há ensaios vespertinos. Tudo acontece enquanto o navio parte para chegar as cidades de Montego Bay (Jamaica), Puerto Limón (Costa Rica), Cólon (Gran Cayman) e Cartagena das Índias.

— Eu gosto muito de estar aqui. Você tem oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, aprender coisas vivendo e fazendo o que gosta — conta Thais Coutinho, assistente coreográfica de Lyon Mello, que há nove anos trabalha pelo mundo nos palcos dos navios da Pullmantur.

Para a bailarina, fazer o que se gosta é a maior recompensa do trabalho feito em "família", como ela cita ao falar dos companheiros de temporada — que dura de seis a oito meses. Em terra firme, ela passa apenas dois, três meses do ano, mas diz que é recompensador e não se imagina fazendo algo diferente.

Espetáculos circulam em outros navios

Segundo o diretor de cruzeiro, Pedro Garcia, os demais barcos da empresa apresentam os mesmos espetáculos, alterando detalhes como a nacionalidade da música, por exemplo.

— As adaptações são feitas de acordo com pesquisas e feedback. O show de rock (foto) é um dos mais pedidos, mas tentamos oferecer um pouco de tudo para que o público tenha diferentes sentimentos — conta o responsável pela equipe artística do navio, com mais de 50 pessoas.





Cruzeiro

O itinerário Caribe Lendário, do Monarch, com oito dias de navegação passa por cinco países caribenhos, com a companhia do Mar do Caribe. Durante passeios por águas de cor turquesa é possível conhecer as cidades de Montego Bay (Jamaica), Gran Cayman (Ilhas Cayman), Puerto Limón (Costa Rica), Colón (Panamá) e Cartagena das Índias (Colômbia).

*A repórter viajou a convite da R11 Travel e da Pullmantur.