Acidentes de trânsito matam quatro pessoas na região

Quatro pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito neste fim de semana no Vale. Domingo, duas mortes foram registradas em Itajaí. No primeiro acidente, às 7h30min, o condutor de 34 anos de um Fiat Idea, com placas de Itajaí, bateu em um caminhão semi-reboque estava estacionado na Rua Vereador Nestor dos Santos, no bairro Cordeiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.



O segundo acidente fatal aconteceu às 16h no bairro São João. O motorista de 33 anos de um Mini Cooper, de Curitiba (PR), teria perdido o controle da direção, tombado o veículo e ficado preso às ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Marieta, mas a passageira do carro, uma jovem de 27 anos não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo informações da Coordenadoria de Trânsito (Codetran).



A suspeita é de que o motorista trafegava em alta velocidade, o caso será investigado pela Polícia Civil. Os corpos das vítimas — que não tiveram a identidade revelada ë foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Itajaí, identificados pelos familiares e liberados.



A terceira morte aconteceu em Blumenau. Na madrugada de domingo um acidente envolvendo um Peugeot 206 e um Santana, ambos de Blumenau, causou a morte de Pedro Bauer, 45 anos, condutor do Peugeot. A colisão frontal foi por volta das 2h na Rua Amazonas, no distrito do Garcia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Blumenau, Bauer estava inconsciente e apresentava contusões nos membros inferiores, corte no braço esquerdo e ferimentos no rosto. Ele foi levado ao hospital com a ajuda da equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Carro bate em caminhão parado e causa morte no Litoral

No litoral, um motorista bateu na traseira de um caminhão parado no acostamento da BR-101 em Itapema sábado de madrugada. A ocorrência foi registrada às 4h30min no Km 147,1 da rodovia. A passageira do carro, de 22 anos, morreu no local. As informações são da Polícia Rodoviária Federal de Itapema O condutor do veículo, um Camry de Tijucas, teve ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feito o teste de bafômetro e constatado que o condutor do carro estava embriagado. O homem de 29 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapema e irá responder por crime de trânsito.