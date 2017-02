Trânsito 24 horas 28/02/2017 | 14h01 Atualizada em

A tarde e a noite da terça-feira de Carnaval prometem ter trânsito intenso nas principais rodovias que cortam Santa Catarina. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é de um aumento de até 60% no fluxo durante o período. Os locais onde os congestionamentos devem ocorrer com maior frequência são aqueles onde os motoristas retornarão para casa depois do recesso. Acompanhe as condições em tempo real.

