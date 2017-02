Adele se emociona e erra durante homenagem a George Michael no Grammy 2017

Mais uma vez 13/02/2017 | 03h06 Atualizada em

Pelo segundo ano consecutivo, Adele teve problemas durante sua apresentação no Grammy. Na edição deste ano, que aconteceu neste domingo em Los Angeles, a cantora britânica pediu para começar novamente a canção "Fast Love", em sua apresentação de homenagem a George Michael. Em 2016, ele desafinou durante sua performance na música "All I Ask".



No começo do show, Adele se mostrou muito emocionada, fora de tom em alguns versos e pediu para recomeçar a música, além de esbravejar um palavrão.



— Sinto muito por começar de novo. Podemos começar de novo? Desculpe, não posso f... tudo por ele — disse no palco do Staples Center.



Muito aplaudida, Adele começou de novo e ao terminar de cantar toda a música, ela foi novamente ovacionada.



Logo depois, ao ser premiada pela música do ano com "Hello", Adele se desculpou novamente.— Em primeiro lugar, eu realmente peço desculpas por falar palavrão. George Michael, eu amo ele. Ele significa muito para mim, então eu me desculpo mesmo se ofendi alguém — disse a cantora.



Adele foi a principal vencedora da noite. A cantora de 28 anos faturou os prêmios das categorias de melhor música, melhor gravação e melhor álbum.



Adele restarting her tribute performance to George Michael on live TV #Grammyspic.twitter.com/QgMvOhBCDQ ¿ Tatiana King Jones (@TatianaKing) 13 de fevereiro de 2017





