Alemanha registra superávit orçamentário recorde em 2016

Frankfurt am Main 23/02/2017 | 06h19

A Alemanha registrou em 2016 um superávit orçamentário de quase 24 bilhões de euros, o maior da principal economia europeia desde a reunificação em 1990, anunciou a agência de estadísticas Destatis.

De acordo com dados atualizados, o superávit das contas públicas do país - que inclui o Estado federal, os estados regionais, as prefeituras e as caixas de previdência social - foi de 23,7 bilhões de euros.

O resultado representa um superávit orçamentário de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

Este é o terceiro ano consecutivo de excedente nas contas públicas da Alemanha.

O Estado federal registrou superávit 7,7 bilhões de euros, menos que os EUR 10 bilhões de 2015, uma consequência do aumento dos gastos para financiar a recepção e integração dos refugiados.

O excedente das caixas de previdência social disparou a 8,2 bilhões de euros, enquanto o dos estados regionais e das prefeituras foi, respectivamente, de 4,7 e 3,1 bilhões de euros.

esp/fp