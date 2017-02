Andy Murray vence e avança às oitavas em Dubai

Tênis 28/02/2017 | 15h54 Atualizada em

Em sua primeira partida após a decepção da derrota nas oitavas do Australian Open para o alemão Mischa Zverev, Andy Murray, número 1 do mundo, avançou às oitavas de final do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes.

O escocês superou o tunisiano Malek Jaziri, 51º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/1 após 1h19min de ação.



O natural de Dunblane tomou um susto sendo quebrado no terceiro game, mas logo virou, equilibrou as ações e no décimo game rompeu para fechar o set. Ganhou confiança para dominar a segunda etapa abrindo 5/1 para fechar sem problemas.



Nas oitavas de final seu rival será o espanhol Guillermo Garcia Lopez, 97º colocado, que derrotou o sérvio Viktor Troicki. Andy soma duas vitórias em três duelos diante do oponente.