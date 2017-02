AO VIVO: Acompanhe as festas e blocos do Carnaval 2017 nesta sexta-feira em Santa Catarina 

Carnaval 2017 24/02/2017 | 21h44 Atualizada em

A sexta-feira de Carnaval tem atrações para todos os gostos em Santa Catarina. Blocos tradicionais saem às ruas, como é o caso do Baiacu de Alguém, que deve agitar Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Tem ainda show gratuito com a cantora Ludmilla, no Centro da Capital. Junto com MC Koringa, a carioca é a atração da abertura do Carnaval da Skol 2017 em Florianópolis, quando são esperadas 80 mil pessoas somente na primeira noite de folia.

Para os que gostam de fantasias, 14º Municipal da Raça, um dos bailes a fantasia mais tradicionais da Capital, ocorre nesta sexta-feira no P12. A música fica por conta do cantor Latino.

