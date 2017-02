Ao Vivo: Metrô encara o Avaí à procura da primeira vitória no Estadual

Catarinense 2017 02/02/2017 | 20h32

Desde 2012, foram três jogos e três vitórias na Ressacada, jogando contra o Avaí. Para manter o histórico favorável, o Metropolitano encara novamente o Leão da Ilha nesta noite em busca do primeiro gol e da primeira vitória no Campeonato Catarinense.



Para o jogo, o técnico Cesar Paulista optou por manter a mesma formação que empatou em 0 a 0 com o Tubarão na primeira partida. Sem problemas com lesões, o treinador aposta na manutenção dos titulares para surpreender em uma semana em que pouco conseguiu treinar graças ao mau tempo.



No ano passado os dois times se enfrentaram duas vezes, com direito a uma goleada para cada lado. No Estádio Renato Silveira, em Palhoça — no dia da apresentação de Léo Moura — o Verdão foi derrotado por 4 a 0. No jogo de volta, em Jaraguá do Sul, com show do atacante Tiaguinho, o time de Blumenau fez 4 a 1 nos avaianos.