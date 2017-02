AO VIVO: siga os principais lances de Desportiva-ES x Avaí

Copa do Brasil 15/02/2017 | 19h18 Atualizada em

Liderando absoluto no Campeonato Catarinense, o Avaí tem um importante compromisso na noite desta quarta-feira. Em Cariacica (ES), o Leão estreia na Copa do Brasil diante da Desportiva Ferroviária. Como o regulamento do torneio mudou neste ano, não há margem para deslize.

Ao contrário das edições anteriores, em que haviam jogos de ida e volta, desta vez a primeira fase prevê uma partida única. A vantagem, no entanto, é do visitante. Sendo assim, tudo o que os comandados de Claudinei Oliveira precisam é de um empate para ir adiante na competição. É bom destacar que, nessa fase, não há decisão por pênaltis.

Acompanhe os principais lances do confronto.

A rádio CBN Diário transmite a partida. Clique AQUI para ouvir.

