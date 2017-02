Portos 10/02/2017 | 10h10 Atualizada em

Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

A APM Terminals Itajaí bateu recorde de número de processos e faturamento no serviço LCL em janeiro. Essa modalidade permite que mais de um importador embarque suas cargas dentro de um mesmo contêiner, em casos em que a carga é menor do que o espaço disponível _ o que barateia o custo do frete.



Ao todo foram 940 processos, 40% a mais que a média mensal de 2016. A arrendatária do Porto de Itajaí concentra 62% das operações dessa modalidade em Santa Catarina.