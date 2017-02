Após ameaça de morte, ex-namorada de Chris Brown pede ordem de restrição

Mais uma polêmica 23/02/2017 | 09h32 Atualizada em





Foto: Kevork Djansezian / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Chris Brown recebeu uma ordem de restrição para manter distância de sua ex-namorada Karrueche Tran. O cantor já tem histórico de agressão e foi condenado por violência doméstica no caso envolvendo a também cantora Rihanna. As informações são do site TMZ.



A atriz e modelo alega que sofreu agressão física diversas vezes enquanto manteve o relacionamento — o casal terminou em 2015. Em depoimento ao juiz, Karrueche declarou que Brown disse para alguns amigos "que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém" e ainda "que a pegaria e atiraria nela". Com a ordem de restrição, o americano terá que manter 90 metros de distância de Karrueche Tran e da família dela.

Além da violência doméstica, ela alega que o cantor a ameaçou de morte. No depoimento, Karrueche afirmou: "ele contou a algumas pessoas que ia me matar".



Em um recente vídeo postado no Instagram, o artista fez uma declaração polêmica que poderia ser direcionada a ex-namorada.

"Senhoras, vocês todas ficam reclamando sobre caras que ficam perseguindo por estarem apaixonados, e meio loucos e essa merda, e vocês se cansam disso. Adivinhem? Eu sou um desses caras! Se eu amo você, vadia, ninguém mais vai ter você. Eu vou fazer você infeliz. Eu vou caçar o outro cara e eu vou caçar sua bunda por aí e está feito"

O vídeo foi excluído da conta oficial, mas já havia sido reproduzido em outros perfis.

#PressPlay Once you date #ChrisBrown you're stuck with him for...#Forevaaa Uma publicação compartilhada por The Shade Room (@theshaderoom) em Jan 31, 2017 às 4:40 PST

