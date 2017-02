Após criticar a Primeira Liga, Abel foca no Carioca: "Queremos o primeiro lugar"

Novos rumos 09/02/2017 | 15h44 Atualizada em

O Fluminense entrou com time misto e perdeu a invencibilidade na temporada na noite de ontem, com a derrota por 1 a 0 para o Internacional. O tropeço no Beira-Rio, no entanto, não tirou o foco do treinador. Após detonar a Primeira Liga, Abel Braga mudou a chave para o Carioca. Ele segue confiando no trabalho e mira a liderança no Estadual.

- Se muita gente não acreditava, o presidente, o dirigentes e eu apostamos. Apostamos no trabalho e confio na retaguarda que eles me dão. Estamos classificados e agora quero o primeiro lugar - afirmou Abel Braga.

O comandante do Fluminense havia dito, no mês passado, que não iria priorizar uma das competições. Disse que busca títulos e o bicampeonato da Primeira Liga interessa. Mesmo assim, poupou sete titulares - Cavalieri não viajou por lesão - e escalou equipe alternativa em Porto Alegre.



Para domingo, o clube terá outra viagem desgastante pelo Estadual. O Tricolor recebe o Bangu, às 17h, novamente no estádio Los Larios, em Xerém. O treinador explicou a situação física dos poupados e, apesar de não garantir, deve ter o retorno dos atletas que ficaram de fora na Primeira Liga.

- Dourado e Douglas preocupam, não vieram por conta de contusão. Coisa leve. Lucas não terminou o ano jogando no Cruzeiro e só se apresentou dia 11. Renato Chaves vem de cirurgia. Não poso dar azar de colocar o Scarpa, o Wellington num jogo desses. Eles treinaram full-time (ontem). Vão estar mais solto para domingo. - concluiu.