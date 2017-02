Após oito meses de investigação, polícia prende um dos chefes do tráfico no norte da Ilha

Segurança 03/02/2017 | 22h38 Atualizada em

A Polícia Civil de Florianópolis prendeu, na tarde desta sexta-feira, um dos possíveis membros de uma facção criminosa no Estado, que coordenava e dirigia o tráfico de drogas na área conhecida como Favela do Siri, no norte da Ilha. Identificado como Alex Denilson Candido Barbosa, o Gordinho, o criminoso tinha mandado de prisão em aberto e era considerado foragido pela polícia. Alex foi preso em flagrante em um apartamento no bairro Serraria, em São José.

Além da prisão por tráfico, ele ainda foi detido por receptação. No local, além de maconha, a polícia encontrou uma televisão de 42 polegadas que havia sido furtada da Unimed do bairro Ingleses. De acordo com o delegado da Polícia Civil e coordenador da Central de Investigação do Norte da Ilha, Danilo Berssa Brilhante, as investigações que resultaram na expedição do mandado de prisão de Alex já duravam oito meses, mas há cerca de 15 dias, durante outra operação, também no norte da Ilha, o agora preso conseguiu fugir e se manteve escondido no Continente. Conforme a polícia, o procurado não resistiu à prisão.

O flagrante foi feito na delegacia de Polícia Civil de São José e agora, conforme o delegado, o criminoso está à disposição da Justiça. Além da Central de Investigação do Norte da Ilha, participaram da operação a Delegacia de Homicídios, de Combate às Drogas e a diretoria de Inteligência da Polícia Civil.

Leia também:

Polícia identifica corpo de homem enterrado nas dunas do Siri, norte da Ilha



Turista argentino leva tiro de raspão em tentativa de assalto em Canasvieiras



PM apreende metralhadora e drogas em quitinete no norte da Ilha, em Florianópolis



Moradores de bairros do norte da Ilha têm medo de falar sobre onda de violência



Polícia Civil faz operação contra tráfico de drogas e homicídios no Norte da Ilha, em Florianópolis



Polícia Civil monta força-tarefa para investigar assassinatos no norte da Ilha, em Florianópolis



PM prende seis pessoas por suspeitas de troca de tiros no Siri, em Florianópolis