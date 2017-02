Após sete anos, ex-Beatles Paul McCartney e Ringo Starr voltam a gravar juntos

Ex-integrantes do Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr se reuniram no fim de semana para trabalhar no último álbum de Starr, que avisou os seguidores e publicou uma foto do encontro: "Obrigado por vir, colega, e por tocar. Grande baixo. Paz e amor".

À sessão de gravação de McCartney e Starr se uniu também Joe Walsh, ex-membro do grupo americano Eagles.

A última vez que os músicos gravaram juntos foi em 2010, para o álbum Y Not, de Starr, no qual McCartney toca baixo na música Peace Dream e canta em Walk With You.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn