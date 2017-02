Após vitória do Avaí, Claudinei reclama de jogo na manhã: "não é o ideal"

Vitória suada 19/02/2017 | 13h25 Atualizada em

Líder invicto do Campeonato Catarinense, o Avaí enfrentou um adversário a mais na manhã deste domingo na Ressacada. Além do vice-líder Brusque, o Leão teve de encarar um calor de mais de 30 graus. O horário da partida foi alvo de críticas pelo técnico Claudinei Oliveira.

Avaí vence Brusque e fica perto do título do primeiro turno



— Não é o cenário ideal. Fica ruim para os dois, aumenta o desgaste e o número de passes errados — afirmou.

Sobre a partida, em que o Leão saiu vencedor por 2 a 1, o treinador se disse satisfeito com o desempenho da equipe e negou que haja um clima de "já ganhou" no elenco, que tem boa vantagem na tabela e pode ser campeão do turno já na próxima rodada.

— Essa foi talvez a nossa partida com mais imposição técnica. Estou satisfeito com a entrega dos atletas. Claro que sempre há coisas para melhorar, mas agora o momento é de ficar feliz e curtir o resto do domingo com a família.





O próximo adversário é o Figueirense, na quarta-feira. O clássico vai ser disputado na Ressacada, e Claudinei acredita que esse é o único fator que pode dar um leve favoritismo ao Leão, apesar de o time do Estreito viver um mau momento, com queda na Copa do Brasil e troca de técnico.





- Somos os líderes, mas com braçadas curtinhas e pezinho no chão. A receita é trabalho e humildade. Penso em fazer mais um bom jogo na quarta-feira. Temos que ganhar na bola.