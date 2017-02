Apple vai iniciar em abril transição para nova sede futurista

São Francisco 22/02/2017 | 19h13

A Apple anunciou nesta quarta-feira (22) que vai iniciar em abril a transição para sua nova sede futurista, em formato de disco voador, no Vale do Silício, Califórnia.

Foi o fundador falecido da empresa, Steve Jobs, que introduziu esse projeto futurista, desenhado por Norman Foster em junho de 2011.

O complexo circular, apelidado Apple Park e baseado em Cupertino, no Vale do Silício, deve acomodar mais de 12.000 funcionários.

A transição vai demorar mais de seis meses, e as obras no interior do edifício e em seus espaços ao ar livre devem continuar até o verão, disse o grupo nesta quarta.

"A visão de Steve para a Apple se estendeu muito além de seu tempo conosco", declarou o CEO da gigante tecnológica, Tim Cook, em um comunicado.

"Ele pretendia que o Apple Park fosse o lar da inovação para as gerações futuras", acrescentou.

O novo campus, com mais de 70 hectares e um edifício principal em forma de anel revestido de painéis gigantes de vidro curvo, mistura áreas de trabalho e parques e é totalmente alimentado por energias renováveis, de acordo com Cook.

O local conta com um teatro, um centro de fitness, pistas ao ar livre, laboratórios de pesquisa e um pomar. O público em geral terá acesso a um centro de visitantes com uma Apple Store e um café.

"Nós abordamos o projeto, a engenharia e a fabricação do nosso novo campus com o mesmo entusiasmo e princípios de design que caracterizam nossos produtos", afirmou o chefe de design da Apple, Jony Ive.

