Aprasc manifesta apoio à greve na segurança pública do Espírito Santo

Uma manifestação envolvendo policiais e bombeiros militares está marcada para as 19h desta quarta-feira em frente a Catedral Metropolitana, no centro de Florianópolis. O grupo se reúne para demonstrar apoio e solidariedade ao movimento da classe no Espírito Santo. Por lá, a greve dos agentes encabeçada pelas famílias já dura quatro dias. Neste período, houve 95 mortes violentas e 270 lojas saqueadas. No início da tarde desta quarta, a Polícia Civil de Espírito Santo também decidiu paralisar as atividades. A suspensão completa dos serviços vai até meia-noite.

O ato em Florianópolis foi divulgado durante à tarde pela Associação dos Praças de Santa Catarina (Aprasc). Em nota a entidade afirma que "se solidariza e manifesta apoio ao movimento de esposas e familiares de policiais e bombeiros militares no Espírito Santo, que protestam por melhores condições de trabalho". No site da Aprasc, também foi postado um texto falando sobre a situação no Estado capixaba.

No Espírito Santo, a categoria reivindica reajuste salarial e denuncia a falta de pagamento de auxílio-alimentação, adicional noturno e por periculosidade, além de más condições da frota de veículos para o patrulhamento. Como os policiais são proibidos pela Constituição de fazer greve, seus familiares estão acampados em frente aos batalhões na Grande Vitória e em cidades do interior para impedir a saída dos agentes e das viaturas.

