ArcelorMittal compra setor de aço largo da Votorantim no Brasil

Paris 23/02/2017 | 13h44

O grupo siderúrgico ArcelorMittal anunciou nesta quinta-feira que sua filial brasileira fechou acordo para comprar as atividades de aço longo no Brasil do grupo Votorantim.

Segundo o acordo, a Votorantim Siderurgia se converterá em uma filial da ArcelorMittal Brasil, enquanto que o grupo brasileiro possuirá uma participação minoritária na ArcelorMittal Brasil, conforme um comunicado do líder mundial da siderurgia.

As atividades combinadas de aço longo das duas empresas implicarão uma capacidade de produção anual de 5,6 milhões de toneladas, e uma campacidade anual de 5,4 milhões de toneladas.

Dessa forma, serão agrupados em um mesmo grupo cinco locais de produção da ArcelorMittal Brasil (Monlevade, Cariacica, Juiz de Fora, Piracicaba, Itaúna) e dois da Votorantim Siderurgia (Barra Mansa, Resende).

"A fusão gerará sinergias de custos, logísticos e operacionais", afirma o comunicado.

As atividades de aço longo da Votorantim na Argentina (Acerbrag) e na Colômbia (PazdelRio) não estão incluídas no acordo.

A operação, cujo montante não foi revelado, está submetida às autorizações regulamentares no Brasil, entre elas a da autoridade de concorrências.

