Aretha Franklin anuncia que gravará último disco antes de aposentadoria

Nova York 09/02/2017 | 14h39

A lenda do soul Aretha Franklin, que completará 75 anos no próximo mês, anunciou que está disposta a gravar um último álbum, parcialmente produzido por Stevie Wonder, antes de encerrar sua carreira.

A cantora gravou seu primeiro álbum gospel aos 14 anos, na igreja onde seu pai, um pastor batista, oficiava. Agora, quer passar mais tempo com seus netos, segundo informou.

"Este será o meu último ano", declarou a diva à televisão local de Detroit WDIV.

Franklin disse que em breve começará a gravar o álbum em um estúdio da cidade e que Stevie Wonder produzirá várias músicas.

Aretha Franklin, famosa especialmente por sua versão de "Respect", de Otis Redding, afirmou, no entanto, que ainda estava aberta à ideia de fazer alguns shows.

"Sinto-me muito satisfeita quando vejo onde minha carreira começou e onde estou agora", disse ela. "Mas eu não vou ficar sentada sem fazer nada. Não seria desejável".

A artista, que acumula 18 prêmios Grammys, teve que cancelar vários shows nos últimos anos devido a problemas de saúde.

Ele deve se apresentar em 19 de abril na abertura do Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York, após a exibição de um documentário sobre o caça talentos Clive Davis, que a ajudou a ressuscitar sua carreira na década de 1980.

Entre outras apresentações importantes, Aretha Franklin cantou "Amazing Grace" ao papa Francisco durante sua visita a Philadelphia em 2015.

* AFP