Aretha Franklin anuncia que vai se aposentar em 2017

A cantora Aretha Franklin, um dos nomes mais importantes da soul music, anunciou que deve se aposentar ainda em 2017. Aos 74 anos, a diva norte-americana prepara um disco de inéditas com produção de Stevie Wonder, mas disse que planeja passar mais tempo com os netos depois do lançamento e da divulgação do álbum.

– Preciso contar, vou me aposentar este ano. Eu me sinto muito satisfeita com a minha carreira – disse, em entrevista a uma afiliada da rede televisiva NBC em Detroit (EUA), ainda que não descarte a possibilidade de participar de projetos esporádicos.

Na entrevista, Aretha deixou aberta a possibilidade de participar de projetos seletos, "uma vez por mês":

– A ideia não é me sentar e não fazer nada. Isso também não seria bom.

Nos últimos anos, a cantora passou por problemas de saúde e chegou a cancelar shows em 2010 "por razões médicas", quando passou por uma cirurgia de emergência. No ano passado, ela suspendeu novamente compromissos para cuidar da saúde.