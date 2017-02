Artilheiro do Catarinense, Denilson desfalca o Avaí contra o Joinville

Problema 09/02/2017 | 17h26 Atualizada em

Autor de quatro gols em quatro jogos pelo Avaí no Campeonato Catarinense 2017, o atacante Denilson vai desfalcar o líder no duelo com o Joinville, marcado para o próximo domingo, às 17h, na Arena. Na vitória sobre a Chapecoense, quarta-feira, o atleta do Leão sofreu uma fratura no terceiro dedo da mão esquerda.



Denilshow marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 e ficará de fora da próxima partida para se recuperar. Segundo informou o clube, o jogador retorna na segunda-feira aos treinamentos. Quem deve ganhar vaga na equipe é Júnior Dutra, que já fez gol na competição e vem entrando na maioria dos jogos.



O técnico Claudinei Oliveira fará ainda treinamentos na sexta-feira e no sábado para confirmar a equipe que viaja para o norte do Estado.



Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS