Atacante do Figueirense lamenta lesão e projeta retorno: "Vou dar minha vida na recuperação"

Com uma hérnia de disco na região cervical, o atacante do Figueirense, Zé Love, terá que passar por um procedimento cirúrgico que o deixará de fora do restante do Campeonato Catarinense. Na última sexta-feira, o departamento médico alvinegro divulgou os resultados dos exames do atleta e a tendência é que Zé Love seja operado na próxima semana.

Uma das principais contratações do Furacão em 2017, o jogador participou de quatro partidas pelo clube e marcou um gol, de pênalti. Triste com a notícia, Zé Love falou sobre o problema e afirmou que lutará para retornar antes do previsto.

- Infelizmente apareceu esse problema em um momento bom para mim. Estava crescendo com a equipe, mas faz parte e lamento muito por isso. Todos viram minha vontade de ajudar quando fiz minha estreia com poucos dias de treinos, sem pré-temporada. Nunca é fácil ficar de fora dos gramados, mas é para a minha saúde. Essa lesão estava prejudicando meu rendimento em campo. Sempre fui um jogador que se dedica muito, corre o tempo todo e esse problema não estava deixando isso acontecer - disse Zé Love.

Ainda de acordo com o atacante, a previsão dos médicos é que seu retorno aconteça no início da Série B do Brasileiro.

- A tendência é retornar no início do Campeonato Brasileiro, mas vou dar minha vida em cada dia de recuperação para retornar o quanto antes às atividades. Vou ficar na torcida por eles agora. Tenho certeza que a equipe realizará um ótimo segundo turno no Catarinense para brigar pelo título da competição - completou.

O Alvinegro volta a campo pela Primeira Liga na quinta-feira, às 19h15min, contra o Paraná. A partida será disputada no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. O time catarinense ainda tem chances de classificação no torneio.

