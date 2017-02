Atentado suicida deixa 5 mortos no sul do Iêmen

Aden 24/02/2017 | 06h04

Ao menos cinco pessoas morreram três ficaram feridas nesta sexta-feira em um atentado com carro-bomba na entrada de um acampamento militar no sul do Iêmen, anunciaram as autoridades.

O ataque aconteceu no Acampamento Najda em Zinjibar, capital da província de Abyan.

O veículo não conseguiu passar pelo portão de entrada do local. Após a explosão, os militares trocaram tiros com criminosos que tentaram aproveitar o ataque para invadir a área militar.

O ato não foi reivindicado até o momento, mas tudo aponta, segundo uma fonte militar, para a Al-Qaeda, que já utilizou o mesmo método para atacar outros alvos militares nesta região do país.

A Al-Qaeda e o grupo Estado Islâmico aproveitam a instabilidade no Iêmen, cenário de um conflito entre os rebeldes xiitas huthis e as forças leais ao presidente Abdo Rabo Mansur Hadi, para reforçar sua presença no sul e sudeste do país.

* AFP