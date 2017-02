Audiência de conciliação entre prefeitura de Florianópolis e servidores será nesta quarta-feira

Greve 21/02/2017 | 10h06 Atualizada em

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) marcou para a manhã desta quarta-feira a audiência de conciliação que tenta encerrar a greve municipal em Florianópolis. No encontro, a prefeitura da Capital e os representantes dos servidores, em greve há 36 dias, devem ser ouvidos. Por meio de nota, a assessoria do prefeito Gean Loureiro (PMDB) informou que "diante da intransigência do sindicato", o pedido de intervenção do TJ busca "chegar ao fim de uma greve considerada totalmente ilegal que castiga a população de Florianópolis". A reunião, solicitada por meio do Executivo municipal, foi deferida pela desembargadora Vera Lúcia Copetti nesta manhã.

Ainda na tarde de ontem, antes mesmo do pedido de audiência, os funcionários públicos decidiram manter os braços cruzados por tempo indeterminado. A votação em assembleia, mais uma vez, foi unânime. Conforme o presidente do sindicato da categoria, Alex dos Santos, os trabalhadores pretendem entregar documentos na audiência que "procuram restituir o direito dos servidores".

— Nós vamos e vamos levar os vídeos mostrando o estelionato eleitoral do prefeito, onde ele dizia na campanha que iria discutir com a gente antes de fazer qualquer coisa. Vamos levar também documentos provando que mantendo os nossos direitos e revogando a lei, pelo menos até dezembro, a prefeitura consegue pagar o nosso salário certo— afirmou.

Leia abaixo a nota da nota da prefeitura:

"Diante da intransigência do sindicato dos trabalhadores, Sintrasem, em negociar com a Prefeitura de Florianópolis, mesmo depois de significativos avanços praticados pelo executivo, a Prefeitura resolveu pedir, nesta segunda-feira (20), a intervenção do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), para uma audiência de conciliação a fim de chegar ao fim de uma greve considerada totalmente ilegal que castiga a população de Florianópolis.".

