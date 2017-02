Seul 22/02/2017 | 21h52

A mídia estatal norte-coreana criticou na quinta-feira a Malásia por uma autópsia "ilegal e imoral" no corpo de um homem que acredita-se ser o meio-irmão do líder Kim Jong-Un.

"A Malásia é obrigada a entregar o corpo ao lado da Coreia do Norte, visto que fez uma autópsia e um exame forense do mesmo de maneira ilegal e imoral", informou o Comitê de Juristas da Coreia do Norte à agência oficial norte-coreana, KCNA.

* AFP