Avaí bate o Metropolitano e segue 100% no Campeonato Catarinense

A primeira partida do Avaí na Ressacada neste Campeonato Catarinense não poderia ter sido melhor. Os mais de três mil torcedores que compareceram ao estádio puderam conferir uma boa apresentação do time do Sul da Ilha, que despachou o Metropolitano por 2 a 1, com gols marcados por Denilson, o artilheiro da competição, e Sabiá, no lado do Verdão. Com o resultado, a equipe do técnico Claudinei Oliveira chegou aos seis pontos e divide a liderança do torneio com a Chapecoense, que tem o mesmo número de pontos.



O Avaí começou melhor a partida em Florianópolis. Pressionando, insistindo nas jogadas, até que chegou ao gol com Denilson, logo aos oito minutos. O atacante aproveitou um cruzamento rasteiro de Romulo para empurrar para o fundo da rede. Assim como no gol marcado contra o Tigre, na primeira rodada, a comemoração de Denilson foi com dancinha.

A superioridade do Leão não durou muito. O Metrô começou a crescer no jogo e chegou a levar perigo em duas oportunidades, mas o goleiro do Avaí, Kozlinski, estava bem postado e fechou o gol. A primeira chance foi com Charles, aos 15. ele aproveitou cruzamento de Juninho para testar com perigo. Depois, foi a vez de Valkenedy assustar. Ele chutou muito forte de fora da área e a bola sai, mas passou perto da meta do goleiro avaiano.

Mais um gol do dançarino do Leão

Tocando melhor a bola, e mais solto em campo, o segundo gol do Leão da ilha não demorou a sair. Aos 24, Leandro Silva cruzou da direita e Denilson, de novo, completou de cabeça e saiu vibrando, cheio de ginga.

Quatro minutos depois, um momento que está ficando tradicional nos gramados. Quando o cronômetro marca 71 minutos de bola rolando, o árbitro paralisa a partida em homenagem aos 71 mortos no voo da Chapecoense em novembro do ano passado. Uma das vítimas, Cleber Santana, teve seu nome cantado pela torcida avaiana. O volante estava na Chape, mas deixou seu legado no Leão. Momento de emoção.

O Leão seguiu dominando a segunda etapa, mas num momento de desatenção, deixou o adversário chegar para marcar. Sabiá recebeu sozinho na área e tocou na saída do goleiro Kozlinski.

– Foi importantíssima essa vitória. A gente queria mostrar um bom futebol para o nosso o torcedor mostrando um bom futebol. Nos portamos bem, a equipe do Metropolitano nos dificultou em alguns aspectos, mas vitória é vitória. Pude fazer umas boas intervenções e passo a passo vou ganhando a confiança da torcida

Pela terceira rodada, o Avaí encara o Tubarão, domingo, às 19h30min. Às 17h, o Metrô recebe o Brusque, no Sesi.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ (2)

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Luan, Judson, Marquinhos (Vitor), Diego Jardel (Lucas de Sá), Denílson (Toshi) e Romulo

Técnico: Claudinei Oliveira

METROPOLITANO (1)

Vilar; Maranhão, Maurício, Elton, Juninho, Carrasco (Jean Moser), Elber, Valkenedy, Thiago Cristian (Mazinho), Charles (Paulo Victor) e Sabiá

Técnico: Cesar Paulista

Gols: Denilson, aos 8 minutos do 1º tempo e aos 22 do 2º tempo (A); Sabiá aos 42 do 2º tempo (M)

Cartões amarelos: Luan (A); Élton, Thiago Cristian, Maranhão (M)

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Carlos Berkembrock e Eli Alves

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis (SC)

