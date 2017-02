Avaí despacha a Desportiva Ferroviária e avança à segunda fase da Copa do Brasil

2 a 1 15/02/2017 | 21h11 Atualizada em

O Avaí garantiu a classificação à segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, ao passar pela Desportiva Ferroviária por 2 a 1, em Cariacica, no Espírito Santo. Apesar de não contar com o meia e capitão Marquinhos, poupado, o Leão conquistou o resultado positivo com gols de Diego Jardel, ainda no primeiro tempo, e Romulo, na etapa final. O time da casa ainda descontou com Rael, de pênalti.

Na próxima fase do torneio, o Leão da Ilha enfrenta o vencedor de URT x Luverdense, que estão em campo na noite desta quarta-feira.

A Desportiva começou a partida a toda velocidade. Ditando o ritmo de jogo, os donos de casa criaram as melhores oportunidades e dominaram até os 25 minutos iniciais, levando perigo à meta avaiana. Logo aos sete, após escanteio cobrado por Lucas Valim, Brian cabeceou na rede, mas pelo lado de fora, assustando o goleiro Kozlinski.

Dez minutos depois, mais um susto. Brian cruzou na medida para Rael testar firme, mas a bola saiu por cima da meta azurra. Apesar de estar melhor, foi o Leão que balançou as redes. Diego Jardel recebeu de Junior Dutra e saiu para o abraço, aos 26 da etapa inicial.

O Leão se soltou mais em campo após o gol, mas a Desportiva continuou levando perigo. No finalzinho, Rael chegou a marcar o gol de empate, mas a arbitragem anulou, marcando impedimento.

A baixa na primeira etapa foi a saída do lateral-direito Leandro Silva. O atleta sentiu e foi substituído por Gustavo Santos.

Segunda etapa

O Avaí estava mesmo disposto a garantir o passaporte à próxima fase do torneio nacional. Aos 15, Romulo ampliou. O atacante se aproveitou de um cruzamento na medida para estufar a rede.

O ritmo da Desportiva caiu bastante na segunda etapa de jogo, mas após de uma falta de Alemão, o juiz marcou pênalti. Rael bateu, deslocou o goleiro Kozlinski e diminuiu para os donos da casa, aos 27 minutos.

Romulo ainda teve chance de ampliar para o Leão. Aos 33, ele chutou no canto do goleiro adversário, mas acabou carimbando a trave.

O Avaí volta a campo neste domingo pelo Campeonato Catarinense. O Leão irá defender a liderança e tentar encaminhar o título do turno da competição diante do Brusque, às 10h, no Estádio da Ressacada.

Ficha técnica

Desportiva (1)

Felipe; Brian, Rodrigo Lacraia, Espinho, Cristian; Abuda, Valim (Marques), Rael, Dum, Madison (João Vitor) e Paulo Vitor (Lucas Santos)

Técnico: Rossato

Avaí (2)

Kozlinski; Leandro Silva (Gustavo Santos), Alemão, Betão, Capa, Ferdinando, Judson, Caio César (Lucas de Sá), Diego Jardel, Romulo (Maurício) e Júnior Dutra.

Técnico: Claudinei Oliveira

Gols: Diego Jardel, aos 26 minutos do 1º tempo (A), Romulo, aos 15 minutos do 2º tempo (A); Rael, aos 27 minutos do 2º tempo (D)

Cartões amarelos: Judson, Caio César, Alemão (A); Cristian, Abuda (D)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por João Coelho de Albuquerque e Wendel de Paiva Gouveia (trio do RJ)

Local: Cariacica, no Espírito Santo

