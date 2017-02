Avaí empata com o JEC e segue líder do Campeonato Catarinense

Leão na ponta 12/02/2017 | 18h53 Atualizada em

O Avaí segue sem perder e na liderança do Campeonato Catarinense. Neste domingo, pela quinta rodada, Leão e JEC ficaram no 0 a 0 em partida disputada na Arena Joinville. O resultado foi muito mais favorável ao time de Florianópolis, que chegou aos 13 pontos. Já o Tricolor do Norte, com o ponto conquistado, chegou aos seis, na sétima colocação da tabela de classificação do torneio. O ápice do confronto foi o pênalti cobrado por Marquinhos, do Avaí, e defendido pelo goleiro Jhonatan, do Joinville, nos minutos iniciais do segundo tempo.



O jogo

JEC tomou a iniciativa nos primeiros minutos de bola rolando. Em 23 minutos, o Leão não chegou a levar perigo para a meta tricolor. Aos 24, apareceu a primeira jogada efetiva do Leão. Júnior Dutra apareceu de trás e pegou a sobra. O atacante soltou a bomba de perna direita em direção ao gol. O chute desviou no goleiro do JEC e saiu pela linha de fundo.

Após uma dividida com Fabinho Alves, Capa caiu de mau jeito e precisou ser substituído por João Paulo, aos 29. Dez minutos depois, Leandro Silva cruzou pela direita, João Paulo tentou pegar a sobra de perna direita, mas errou o chute. Não caiu na perna boa do lateral-esquerdo do Leão.

Aos 41, jogada de bola parada. Marquinhos foi para a cobrança, mas a bola foi forte demais. Desperdiçou o lance o capitão do Leão. Nos acréscimos, mais uma falta a favor do Avaí. O meia mandou na área, Alemão tentou o cabeceio, mas não conseguiu testar para o gol.

Foto: Maykon Lammerhirt / Agência RBS

Segundo tempo

Leão voltou na pressão. Menos de um minuto de bola rolando na segunda etapa e Marquinhos quase abriu o marcador. Ele chutou forte, a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Pênalti para o Avaí. Romulo chutou, a bola desviou no braço de Max. M10 cobrou a penalidade, praticamente no meio do gol, e Jhonatan defendeu. Na sobra, Leandro Silva pegou a sobra, mas mandou para longe.

O Avaí ainda tentava armar as jogadas e chegar ao gol, mas a penalidade perdida por Marquinhos deu uma desacelerada na equipe da Capital.

Aos 25, o JEC chegou com perigo com Fabinho Alves. Ele chutou forte na pequena área e conseguiu o escanteio. Na cobrança, Max cabeceou para fora, mas a bola passou perto do travessão de Kozlinski.

Os dois times ainda tentaram criar alguma coisa nos lances finais e mudar o marcador, mas o duelo terminou mesmo do jeito que começou: 0 a 0.

Próximos jogos

Na sexta rodada do Campeonato Catarinense, o Avaí recebe o Brusque na Ressacada. A partida está marcada para domingo, às 10h. Já o JEC tem pela frente o Tubarão, lanterna da competição, no sábado, às 19h30min. No meio da semana, na quarta-feira, Leão e Joinville jogam pela Copa do Brasil. O time de Florianópolis vai ao Espírito Santo encara a Desportiva, enquanto a equipe do Norte do Estado pega o Comercial-MS, em Mato Grosso do Sul.

Ficha técnica

Joinville (0)

Jhonatan; Roberto, Henrique Mattos, Max, Fernandinho (Junior Sutil), Renan Teixeira, Luis Meneses (Gustavo Xuxa), Fabinho Alves, Lúcio Flávio (Ciro), Aldair e Alex Ruan

Técnico: Fabinho Santos

Avaí (0)

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa (João Paulo); Judson, Luan (Caio César), Marquinhos (Santarém), Diego Jardel e Júnior Dutra; Romulo.

Técnico: Claudinei Oliveira

Cartões amarelos: Capa, Judson (A); Renan Teixeira (J)



Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por Nadine Camara Bastos e Helton Nunes.

Local: Arena Joinville

Público total: 3.988

Renda: R$ 50.030

