Avaí, Figueirense e Joinville entram em campo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira! 15/02/2017 | 07h16 Atualizada em

A quarta-feira começa com a atenção longe de Santa Catarina para as torcidas de Figueirense, Avaí e Joinville. E, para acompanhar seu time na Copa do Brasil, não será tão fácil. Principalmente para os fãs do Figueirense, que, se quiserem curtir o jogo ao vivo, terão de sintonizar na CBN Diário e no minuto a minuto do DC Esportes em um horário fora do comum: a partir das 23h30min, quando a bola começa a rolar no jogo diante do Rio Branco, na Arena Floresta, em Rio Branco (AC). A cidade do Norte do país tem fuso de três horas de diferença em relação ao horário de Brasília.



Os torcedores do Joinville, por sua vez, não precisarão ficar acordados até tão tarde para acompanhar o jogo contra o Comercial, do Mato Grosso do Sul, no Estádio Morenão, que começa às 20h45min. Em comum com o Figueira, a tarefa de enfrentar um time que é uma incógnita e de manter, pelo menos, o resultado de empate. Os diversos grupos de canais esportivos que transmitem a Copa do Brasil não programaram, em suas grades, nenhum jogo dos catarinenses.

Leão estreia mais cedo

O jogo mais cedo de todos será entre Desportiva-ES e Avaí, às 19h15min, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. O Leão viveu muitas indefinições em relação ao local da partida, principalmente pela crise da segurança, que ainda atrapalha a capital Vitória.

Amanhã entram em campo o Criciúma, que visita o Santo André, e o Brusque, único catarinense a jogar em casa, recebendo o Remo. O Tigre jogará no Estádio Bruno José Daniel, às 16h, diante de um time que lidera o grupo C, do Palmeiras, no Paulista; já o Brusque precisará da vitória (todos os demais de SC passam com empate) para seguir na competição.

Ficha técnica



Desportiva: Felipe; Brian, Rodrigo Lacraia, Espinho, Cristian; Abuda, Valim, Wanderson e Paulo Vitor; Madison e Rael

Técnico: Rossato

Avaí: Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Ferdinando, Judson, Caio César, Diego Jardel, Romulo e Júnior Dutra.

Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por João Coelho de Albuquerque e Wendel de Paiva Gouveia (trio do RJ)

Horário: 19h15min

Local: Cariacica, no Espírito Santo

Comercial-MS: Martins; Cafu, Andresson, David, Murilo Ceará, Quirino, Nikki, Rodrigo Ost, Leno, Danielzinho e Roger

Técnico: Marcio Bittencourt

Joinville: Jhonatan; Roberto, Henrique Mattos, Max, Alex Ruan, Luiz Meneses, Renan Teixeira, Fabinho Alves, Lúcio Flávio, Aldair e Ciro

Técnico: Fabinho Santos

Arbitragem: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Felipe de Oliveira (trio de MG)

Horário: 20h45min

Local: Estádio Morenão, em Campo Grande (MS)

Rio Branco x Figueirense

O técnico Cristian de Souza, com passagens pelas categorias de base do Grêmio e do próprio Figueira, tem como característica de trabalho times com sólida formação defensiva. Se o Figueira passar de fase, vai enfrentar o Gurupi, campeão do Tocantins, que já eliminou o Londrina.

Ficha técnica

Rio Branco: Jean Drosny; Pedro Balú, Léo Fernandes, Anderson Schmoeller e Léo Morais; Kássio, Léo Mineiro, Ancelmo e Geovani; Adriano e Araújo Jordão.

Técnico: Cristian de Souza

Figueirense: Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e João Paulo; Josa, Hélder (Ferrugem) e Yago; Everton, Anderson Aquino e Bill.

Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem: Antônio Carlos Frutuoso, auxiliado por Jander Rodrigues Lopes e Alexsandro de Alexandre (trio do AM)

Horário: 23h30min

Local: Rio Branco, no Acre