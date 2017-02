Avaí vence o Tubarão fora de casa e mantém 100% no Catarinense

Leão líder 05/02/2017 | 21h22 Atualizada em

Três rodadas depois do início do Campeonato Catarinense, o Avaí reina absoluto. Na noite deste domingo, no Sul do Estado, o Leão venceu o Tubarão por 2 a 0. Resultado que faz com que a equipe da Capital siga na competição como a única com 100% de aproveitamentos dos pontos conquistados.

Com nove pontos conquistados em três jogos, a equipe azurra abriu dois pontos de vantagem para a vice-líder Chapecoense, que é justamente o adversário na próxima rodada. As duas equipes se enfrentam na quarta-feira, às 20h30min, no Estádio da Ressacada.

O jogo



Quem esperava um Tubarão tímido por enfrentar o único time que ainda tinha 100% de aproveitamento no Catarinense se enganou. Diante de sua torcida, o Peixe se lançou ao ataque, encarando a equipe azurra de igual para igual.Com bom toque de bola, a equipe comandada por Marcelo Mabília ia rondando a área do Leão, mas encontrava dificuldade para furar o bloqueio liderado por Betão e Fábio Alemão.

Nas raras ocasiões em que conseguia, encontrava Kozlinski bem posicionado.O camisa 1 do Leão teve uma atuação segura quando foi exigido na primeira etapa. Aos 14, Rentería tentou, não conseguiu. Cinco minutos depois, foi a vez de Calyson testar os reflexos do goleiro avaiano, que fez uma defesa segura.Com o passar do tempo, o Avaí foi se reencontrou na partida e passou a comandar as ações ofensivas.

Mas, sem Marquinhos e com o artilheiro Denilson bem marcado, ficou difícil achar espaço. O jeito foi resolver na bola área. Aos 43, na cobrança de escanteio de Diego Jardel, Leandro Silva subiu mais alto que todo mundo para cabecear com estilo e superar Jandrei: 1 a 0.

Na segunda etapa, o Leão manteve o jogo sobre controle, sem sofrer grandes riscos. Em momento algum a equipe da Capital ficou ameaçada. E, para facilitar, conseguiu ampliar o marcador aos 35, quando Capa cruzou na medida para Júnior Dutra, de cabeça, das números finais ao duelo.





