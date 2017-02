Bagdá pede que Trump retire o Iraque do decreto migratório

Bagda 10/02/2017 | 07h38

O primeiro-ministro iraquiano Haider al Abadi pediu em uma telefonema ao presidente Donald Trump que retire seu país do decreto migratório.

Trump assinou em 27 de janeiro uma ordem executiva (decreto) que suspende durante 90 dias a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, entre eles o Iraque, argumentando que se trata de uma medida para prevenir o "terrorismo islamita".

No momento, a aplicação do decreto está suspenso pela justiça americana, mas Trump prometeu que continuará com a batalha legal para que seja aplicado.

Segundo um comunicado emitido após o telefonema, "o primeiro-ministro reafirmou a importância de revisar a decisão sobre o direitos dos iraquianos viajarem aos Estados Unidos".

Abadi pediu a Trump que "retire o Iraque da lista de países mencionados na ordem executiva", no qual também estão Irã, Somália, Sudão, Somália, Líbia, Iêmen e Síria.

* AFP