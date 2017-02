Balneário Camboriú é a segunda praia mais procurada por solteiros no Brasil

Destino azaração 13/02/2017 | 15h53 Atualizada em





Balneário Camboriú é o segundo destino de praia mais procurado por solteiros no Brasil, segundo levantamento do site de reservas Hoteis.com em parceria com o aplicativo de paquera Happn.



A Praia de Pajuçara, em Maceió, capital de Alagoas, lidera a lista da azaração com uma orla bem parecida com a de Balneário, contornada por um calçadão.



O levantamento tem ao todo 12 destinos e Santa Catarina aparece outras duas vezes, com duas praias de Florianópolis: Jurerê Internacional, em 4º lugar, e a Praia da Joaquina, em 7º.



Confira a lista completa:



1 - Praia de Pajuçara (AL)

2 - Balneário Camboriú (SC)

3 - Praia de Itapuã (BA)

4 - Jurerê Internacional (SC)

5 - Praia de Ponta Negra (RN)

6 - Praia de Tambaú (PB)

7 - Praia da Joaquina (SC)

8 - Praia de Boa Viagem (PE)

9 - Arraial D¿Ajuda (BA)

10 - Praia de Camburi (ES)

11 - Ipanema (RJ)

12 - Praia da Barra (RJ)