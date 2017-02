Bandidos atiram contra posto da PM e assaltam banco com dinamite e maçarico em Papanduva /

Susto no Planalto Norte 09/02/2017 | 08h36 Atualizada em

Bandidos assaltaram a agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Papanduva, no Planalto Norte Catarinense, na madrugada desta quinta-feira. De acordo com o Grupamento da Polícia Militar da cidade, a ação teve início por volta das 2h15min. Os bandidos chegaram em uma caminhonete e se dividiram. Uma parte foi para a frente do Grupamento da PM, onde efetuou pelo menos 28 disparos de fuzil, impedindo que os dois policiais que estavam dentro do prédio fossem para a rua.

Ao mesmo tempo, parte dos bandidos se deslocou para a agência bancária, onde arrombaram a porta da frente e se dirigiram ao cofre, que foi arrombado com o uso de dinamite e um maçarico. Tudo o que estava dentro da estrutura de segurança foi levado, porém os caixas eletrônicos foram deixados intactos.

Segundo o sargento Luis Cesar Meister, do Grupamento da PM de Papanduva, os policiais pediram reforço para unidades de Mafra e Canoinhas assim que teve início o assalto. Na fuga, os bandidos se depararam com uma viatura do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de Canoinhas e houve troca de tiros.

Os assaltantes entraram em uma área de mata no interior de Papanduva. No momento, policiais de toda a região procuram os bandidos, porém ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

Bandidos abandonaram a Toyota Hilux usada no assalto. Foto: PM - Divulgação

