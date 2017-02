"Bates Motel": Rihanna vive personagem de cena clássica e é a estrela do trailer da 5ª temporada

Série 09/02/2017 | 16h07

Rihanna é a principal atração do novo trailer de Bates Motel. No vídeo de anúncio da quinta e última temporada da série – que resgata o universo do clássico Psicose, filme mais popular de Alfred Hitchcock –, Rihanna interpreta um dos personagens mais conhecidos do longa: Marion Crane, a hóspede interpretada no original por Janet Leigh, que é morta por Norman Bates na clássica cena do chuveiro.

Ainda que os personagens sejam os mesmos, a cena não deve ser recriada na última temporada do seriado – os diretores afirmaram que, ainda que a personagem de Rihanna seja morta a facadas no banheiro de seu quarto, o evento será abordado de outra maneira nas filmagens.

A série retornará nos EUA em 20 de fevereiro. No Brasil, Bates Motel é exibida pelo canal Universal, que ainda não divulgou a data de estreia para o novo ano.