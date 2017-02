Bayern rebate declaração de Douglas Costa: "Tentativa de aumento de salário"

Passaporte Gre-Nal 09/02/2017 | 12h17 Atualizada em

As declarações de Douglas Costa ao jornal "Bild", afirmando ter propostas de outros times europeus e da China, caíram como uma bomba no Bayern de Munique. Nesta quinta-feira, o presidente Uli Hoeness elevou o tom e respondeu ao brasileiro.

— Uma tentativa desesperada de conseguir um salário mais elevado. Isso não funciona com a gente. Ele pode tentar outras dez vezes — disse o mandatário.

Na entrevista, Douglas Costa afirmou que não teria a intenção de deixar o Bayern de Munique no momento, mas que gostaria de conversar com dirigentes para discutir o seu futuro. No clube, ele não é considerado titular absoluto, uma vez que tem a concorrência pesada de Robben e Ribéry, astros consagrados do futebol mundial.



Na última terça-feira, o brasileiro marcou o gol da vitória do Bayern de Munique diante do Wolfsburg por 1 a 0, que classificou os bávaros para as quartas de final da Copa da Alemanha. Na ocasião, Ribéry, lesionado, não atuou.

Nesta temporada, Douglas Costa atuou em 20 partidas com a camisa do Bayern de Munique e marcou cinco gols.