Beyoncé anuncia que está grávida de gêmeos

Baby boom 01/02/2017 | 17h07 Atualizada em

Líder de indicações para o Grammy 2017, Beyoncé utilizou sua conta no Instagram, na tarde desta quarta, para anunciar aos fãs que está grávida de gêmeos.

– Nós gostaríamos de compartilhar nosso amor e felicidade. Nós fomos abençoados em dobro. Nós estamos incrivelmente gratos que a nossa família vai crescer em dois e nós agradecemos por seus bons desejos. Os Carter –, publicou a cantora.

Leia mais:

Bruna Marquezine e Jason Mraz encontram crianças refugiadas em evento em São Paulo

Empresa afirma que Johnny Depp está financeiramente arruinado por gastos excessivos

Jorge Fernando sofre AVC e é internado no Rio de Janeiro



Desde 2008 casada com o rapper Jay Z, Beyoncé sofreu um aborto nos primeiros estágios da gravidez do que seria o seu primeiro filho, em 2011. Meses depois, a artista anunciou durante uma premiação que estava grávida da filha Blue Ivy Carter, hoje com cinco anos.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Uma foto publicada por Beyoncé (@beyonce) em Fev 1, 2017 às 10:39 PST