Bi-campeão olímpico Hackett anuncia que irá se tratar após crise nervosa

Sydney 21/02/2017 | 21h00

O ex-nadador australiano Grant Hackett anunciou, nesta quarta-feira (horário local, noite de terça no Brasil), que vai se submeter a tratamento para problemas mentais depois de passar pela "semana mais dura de sua vida".

Segundo informações da imprensa local, Hackett foi detido semana passada pela polícia na residência da família em Gold Cost, perto de Brisbane, depois de sofrer uma crise nervosa que assustou seus pais. Foi libertado horas depois sem nenhuma acusação contra ele.

"Sei que tenho problemas de saúde mental e vou buscar ajuda aqui na Austrália e também no exterior", escreveu o bi-campeão olímpico em comunicado.

Hackett agradeceu aos pais pelo apoio recebido durante a semana mais difícil da sua vida.

O astro das piscinas, medalha de ouro nos 1500 m livres nos Jogos de Sydney-200 e Atenas-2004, há anos sofre de alcoolismo e foi detido na quarta-feira passada (15) pela polícia depois de sofrer a crise nervosa.

O ex-nadador saiu da delegacia horas mais tarde sem nenhuma queixa, mas depois de ser liberado ficou desaparecido por 24 antes de voltar a dar sinais de vida para a polícia.

Antes de desaparecer, Hackett publicou uma foto nas redes sociais com o rosto sonolento, com um corte abaixo do olho direito e o nariz sangrando. O ex-atleta acusou o irmão de agressão.

No comunicado, Hackett garante ter se reconciliado com o irmão: "nós voltamos a nos ver e nos amamos muito. Nossa família sempre foi nossa prioridade".

Desde que se aposentou das piscinas, Hackett tem sido destaque no noticiário por motivos alheios ao esporte. Há dez meses, beliscou o mamilo de um passageiro durante um voo para Adelaide, onde a seleção australiana se preparava para as Olimpíadas do Rio-2016.

Dias depois, explicou que tinha decidido buscar ajuda para parar de consumir álcool.

