BlackBerry apresenta novo celular fabricado pelo grupo chinês TCL

Barcelona 25/02/2017 | 20h02

O grupo BlackBerry, que tenta se relançar no competitivo setor de telefonia móvel, apresentou neste sábado (25), em Barcelona, um novo aparelho celular com uma versão modernizada do emblemático teclado da marca, o qual será fabricado pelo grupo chinês TCL.

Em setembro passado, a empresa canadense já havia anunciado sua decisão de deixar de fabricar seus telefones para se concentrar exclusivamente nos programas e nos serviços para empresas.

O grupo chinês se ocupará de fabricar os aparelhos para depois comercializá-los sob a marca BlackBerry.

"Estamos contentes de ter a BlackBerry no nosso portfólio (...). Sabemos até que ponto a BlackBerry foi emblemática", declarou o CEO da TCL Communication, Nicolas Zibell, no Mobile World Congress, uma feira do setor de telefonia móvel que começa em Barcelona nesta segunda-feira (27).

Com novo teclado físico, o BlackBerry KEYone estará disponível nas lojas a partir de abril, a 599 euros.

Esse modelo terá uma tela maior do que as das outras séries da marca, além da segurança reforçada e de uma bateria de melhor rendimento.

O aparelho funcionará com sistema operacional Android, da Google, usado pela maioria dos fabricantes do mundo, mas tardiamente adotado pela BlackBerry.

