Bloco da Pracinha arrasta multidão irreverente em Laguna, no Sul de SC

Carnaval 2017 26/02/2017 | 23h32 Atualizada em

Junte uma multidão, muita espuma em spray, fantasias e caixas de som a cada poucos metros. O resultado é o Bloco da Pracinha, considerado um dos maiores blocos do sul do país. A estimativa é que 100 mil pessoas passaram pelo circuito de pouco mais de três quilômetros na tarde deste domingo em Laguna, no Sul de Santa Catarina.

A receita parece estar dando certo. Ha 39 anos o Bloco da Pracinha sai da praça no bairro Magalhães. o que começou com um pequeno grupo de jovens batucando hoje arrasta uma multidão fantasiada. E os milhares de foliões não afastaram as famílias, que participam em peso do evento. A moradora de Laguna Cíntia Rodrigues estava fantasiada de princesa, assim como a filha Raiana, de 8 anos. Ela lembra que participa da festa desde criança. E quem completa é a própria Raiana:

— E está cada vez melhor.

Para Olindino Fernandes da Cunha, 59 anos, um dos fundadores do bloco, é simples explicar a longevidade e sucesso do bloco:

— É do povo, é de todo mundo. Não precisa de abadá nem nada.

A concentração começou cedo neste domingo, com um churrasco na praça dos Magalhães já ao meio-dia. Porém o agito ganha força às 17h quando o trio elétrico começa a percorrer o circuito entre o Bairro Magalhães e a Praia do Mar Grosso.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

As fantasias mais comuns no circuito eram de Mulher Maravilha, Mario Bros e unicórnios, usadas por todas as idades e entre mulheres e homens. E se engana quem pensa que a multidão vai a Laguna só para curtir o Bloco da Pracinha. No trajeto, há outros blocos menores, como Pinto Loko e Bebethudo, festas particulares e tendas armadas na calçada para ver o público passar.

Quem não está no trio ostenta sons potentes no porta-mala do carro e até mesmo caixas de som em carrinhos de supermercado. Nada de exclusividade de sambas ou marchinhas, o ritmo preferido é a batida do funk.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Se depender do público, o quase quarentão Bloco da Pracinha ainda tem muitos anos pela frente e sem perder a irreverência.

