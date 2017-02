Bloco de Sujos agita o Centro de Florianópolis na tarde deste sábado

Carnaval 2017 24/02/2017 | 16h03 Atualizada em

Um dos eventos mais tradicionais do Carnaval de Florianópolis é o Bloco de Sujos, realizado neste sábado, 25, na Praça XV de Novembro, Centro. No ano passado a festa reuniu 50 mil pessoas e a expectativa é que neste ano o público chegue aos 80 mil foliões.

Vários blocos se reúnem no entorno da Praça XV, um dos maiores e mais antigos deles é o Sou + Eu, que completa 40 anos em 2017. A concentração do bloco será a partir das 12h, no estacionamento do Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), onde há estrutura com banheiros, mesas, bandas e ambulância.

Outros blocos confirmados são o Pauta que Pariu: bloco dos jornalistas catarinenses, que se reúne da escadaria do Rosário, a partir das 12h, e o bloco Vexame, da Gandaia Cultural, com 13 DJs animando a festa no Calçadão da João Pinto, a partir das 13h. Na Arena Skol, o Bloquete & Calma Beth será realizado ao som de Os Hawaianos a partir das 13h.

#ApitoContraOAssédio



Cerca de 10 mil mulheres dentro do Bloco dos Sujos receberão os apitos em uma campanha promovida pela Skol. A ação foi planejada para que mulheres vítimas de assédio possam acionar ajuda no meio da multidão. São Paulo, Salvador e Recife também receberão a ação.

Trânsito

Por conta do evento, o entorno da Praça XV Novembro e parte da Avenida Paulo Fontes vão estar bloqueadas ao tráfego das 18h até as 3h. Durante a madrugada, os ônibus operam com horário especial.

Leia também:

Confira as atrações do Carnaval 2017 em Florianópolis



What's Up Indica: uma seleção de festas para curtir o Carnaval em Florianópolis



9 festinhas para os diferentões que querem curtir um carnaval alternativo em Florianópolis



Confira a programação dos blocos de rua da Grande Florianópolis