Londres 20/02/2017 | 14h27

As principais bolsas europeias tiveram um dia com perdas marginais, com exceção de Frankfurt, onde o índice Dax ganhou 0,6% e Madri, com 0,28%.

Em Londres, o FTSE-100 perdeu 0,10%.

O CAC teve uma evolução muito parecida e perdeu 0,05%.

Em Milão, o FTSE Mib cedeu 0,15%.

pn/mb/eg/cn