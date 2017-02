Bombeiros combatem incêndio em fábrica de tintas de Criciúma

Ocorrência 14/02/2017 | 21h57 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de pelo menos cinco localidades do Sul de Santa Catarina combateram durante toda a madrugada um incêndio em uma fábrica de tintas em Criciúma na noite desta terça-feria. A informação repassada pelo quartel de Içara, que se deslocou para auxiliar no atendimento por volta das 20h30min, é de que o fogo consumiu parte da unidade da empresa Anjo Tintas, localizado na região da Vila Macarini. Apesar da proporção das chamas, ninguém se feriu. Nesta manhã, bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo do fogo.

Ainda na madrugada, alguns moradores da região precisaram deixar as residências pelo risco de explosão. A SC-445, que fica próxima da empresa, também foi bloqueada, mas com o controle do fogo, por volta das 3h, a rodovia foi liberada.

Segundo o Major dos Bombeiros da região, Audrin de Souza, apesar de a ocorrência estar, às 23h, controlada, os brigadistas ainda trabalham para controlar o aumento da temperatura de um motor de resina que teria sido atingido.

— O risco é residual, mas é presente. Estamos fazendo a medição da temperatura a todo momento para que não tenha mais risco de explosão. Com essa medida, o risco vai ficando cada vez menor — contou.

Durante a madrugada, o trabalho dos bombeiros envolveu, principalmente, o resfriamento de tanques que armazenam produtos inflamáveis, localizados próximos ao local em chamas. Outra preocupação das equipes de combate foi um tanque que estaria com 10 mil litros de diesel, localizado ao lado da empresa.



Equipes de Criciúma, Içara, Tubarão, Florianópolis, Urussanga, Forquilhinha, Araranguá e Sombrio foram até o local para auxiliar no combate às chamas. Além dos brigadistas, a Polícia Militar (PM), a guarda local e a Defesa Civil também se deslocaram até a empresa. Ao todo, nove caminhões e cinco caminhonetes foram utilizadas.



