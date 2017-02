Bombeiros combatem incêndio em fábrica de tintas em Criciúma

Ocorrência 14/02/2017 | 21h57 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de pelo menos cinco localidades do Sul de Santa Catarina combatem um incêndio em uma fábrica de tintas em Criciúma na noite desta terça-feria. A informação repassada pelo quartel de Içara, que se deslocou para auxiliar no atendimento por volta das 20h30min, é de que o fogo consome a unidade da empresa Anjo Tintas, localizado na região da Vila Macarini. Equipes de Criciúma, Urussanga, Morro da Fumaça, Içara e Forquilhinha estão no local.

Conforme os bombeiros de Içara, o risco de explosão é grande. Até as 21h30min, a informação que se tinha era de que as chamas já teriam consumido grande parte da estrutura. Não há informações ainda sobre feridos.



O trabalho dos bombeiros envolve, principalmente, o resfriamento de tanques que armazenam produtos inflamáveis, localizados próximos ao local em chamas. Outra preocupação das equipes de combate é um tanque que estaria com 10 mil litros de diesel, localizado ao lado da empresa. Parte dos bombeiros estariam tentando acesso pela rua que fica nos fundos do depósito.

Veículos de comunicação locais noticiaram que os bombeiros começaram a evacuar a população local sob risco de explosões e contaminação. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros não se pronunciou a respeito disso.