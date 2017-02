Bombeiros combatem incêndio na região da Pinheira, em Palhoça

Fogo 06/02/2017 | 16h55 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros combate um incêndio na região da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis, na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Batalhão de Operações Aéreas (BOA), o fogo consome uma área de vegetação baixa dentro do Parque da Serra do Tabuleiro. São aproximadamente 8 hectares atingidos, em um local afastado das casas de veraneio da região.

Ainda segundo o BOA, o incêndio foi inicialmente informado pela Fatma. O helicóptero Arcanjo foi deslocado para a região por volta das 14h e voltou à base no meio da tarde para reabastecer. A estimativa é que o fogo só seja totalmente controlado na terça-feira, já que trata-se de um local de difícil acesso.