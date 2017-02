Bombeiros determinam retirada de botijões de gás de desalojados em Camboriú por risco de explosão

Invasão 22/02/2017 | 10h10 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros determinou que todos os botijões de gás sejam retirados dos dois ginásios em Camboriú que estão servindo como moradia temporária para as famílias retiradas de quatro áreas de invasão, na semana passada, que não têm para onde ir.



Na segunda-feira a prefeitura deixou de oferecer as refeições prontas, e o pessoal começou a cozinhar nos ginásios, o que potencializa o risco de explosões.



A prefeitura de Camboriú ainda não havia decidido, no fim da tarde de ontem, como lidar com a situação. Sem ter para onde levar os 230 desalojados que permanecem nos ginásios, pediu à Justiça para prorrogar o prazo de permanência no local por mais cinco dias.